Festa no Nordeste: Bahia comemora o 51º título estadual

Sofreu uma bola no travessão no fim do primeiro tempo, soube sofrer, teve pelo menos duas grandes defesas de Marcos Felipe e comemorou no fim, depois de ficar com dez jogadores nos dez minutos de acréscimos, porque Cauly foi burramente expulso de campo, por agressão.

O tempo fechou nos acréscimos, com briga generalizada entre os jogadores reservas e três expulsões.

O assoprador de apito deu mais acréscimos até que Kayky empatou e fez o tempo fechar novamente.

Tiago Carpini, treinador do Vitória, deu mais um péssimo exemplo ao ir para briga e acabou vendo Rogério Ceni comemorar o primeiro título dele à frente do Bahia.

Ontem já houve festa no Castelão, com o 1 a 1 entre Ceará e Fortaleza e que valeu o 47º título ao Vozão, vencedor do primeiro jogo por 2 a 1, agora com uma taça a mais que o rival.

Neste segundo jogo o Tricolor do Pici ficou com dez jogadores ainda no primeiro tempo, mesmo assim saiu na frente e tomou o empate em certeira cabeçada de Pedro Raul, que saiu por empréstimo do Corinthians e fez gols decisivos para a conquista alvinegra.