Débora virou abóbora

Admitiu participar de tentativa de golpe de Estado, que sabia da existência de grupos armados, dos atentados com bombas e, com o humor típico do Urubu de Taquaritinga, o porta-voz do bolsonarismo Augusto Nunes, vandalizou a estátua A Justiça com a frase 'perdeu, mané'.

Pegou 14 anos nas penas somadas pelos cinco crimes que cometeu, a menor delas, um ano e seis meses, pela pichação da estátua.

Se tivesse se limitado ao ato tresloucado aos 37 anos, estaria livre, leve e solta para fazer o cabelo de sua clientela e educar os filhos ao lado do marido, pintor.

Mas, não.

A Débora que os neodefensores dos Direitos Humanos, os mesmos que sempre discursaram pelos humanos direitos, buscam transformar em Joana d'Arc não passa de uma humana da extrema-direita.

Em matéria de desfaçatez é apenas outra da quadrilha de Roberto Jefferson, Daniel Silveira, Alan dos Santos, Paulo Figueiredo et caterva, além da família Bolsonaro e o pessoalzinho da Oeste.