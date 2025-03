A experiência única do corintiano com Memphis Depay

Lewis jogou um jogo e meio pela Irlanda do Norte já contratado pelo São Paulo, mas ainda sem ter estreado com a camisa tricolor, que vestiu apenas três vezes como titular são-paulino.

Enfim, logo mais haverá corintiano na torcida pela camisa laranja contra os espanhóis, embora estes estejam entre os fundadores do clube em 1910.

Ou, no mínimo, torcerá para Memphis sair ileso do clássico que já decidiu Copa do Mundo, em 2010, na África do Sul.

São as voltas que a bola dá.