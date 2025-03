Wlamir Marques, o Diabo Loiro

Aos 87 anos despede-se das quadras da vida o extraordinário Wlamir Marques, um dos melhores craques do basquete mundial, eternizado no Hall da Fama da FIBA, a Federação Internacional de Basquete e com seu nome no ginásio poliesportivo de Parque São Jorge, onde brilhou.

Bicampeão mundial pela seleção brasileira em 1959/63, campeão de tudo pelo Corinthians depois de ter jogado no XV de Novembro de Piracicaba, ganhou, também, duas medalhas de bronze olímpicas, em 1960/64.

Fez dupla histórica com Amaury Pasos no Corinthians, a dupla Pelé e Coutinho do basquete nacional.