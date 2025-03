Dez razões para a vitória maiúscula do Corinthians

3. O meio de campo corintiano descobriu o espaço deixado pelo setor alviverde e soube quebrar o ritmo do rival, ao ficar mais com a bola no primeiro tempo e garantir o empate, que já estaria de bom tamanho, até que Yuri fizesse o gol da vitória no segundo;

4. Memphis ralou, entendeu a importância do jogo, não se limitou a querer a bola no pé e deu o passe para o 1 a 0;

5. Carrillo, mais uma vez, foi o melhor em campo;

6. Romero compensou com seu poder de marcação a ausência de criação com a falta de Rodrigo Garro, preservado por causa do gramado sintético;

7. Ganhar clássico com torcida única e gramado estranho, com time inferior ao do rival, é maiúsculo sim, embora não seja sinônimo de grande exibição;

8. O time soube ser humilde e jogar com a consciência de suas limitações em ambiente desfavorável, a ponto de reverter o clima e ouvir a torcida alviverde vaiar seu time após o jogo;