COP ou Copa? Figurões em figurinhas

Que fontes de energia ganham o prêmio Fair Play?

É isso que o Observatório do Clima tenta responder com o lançamento do Álbum de Figurinhas da Central da COP, apresentado à rede do OC na semana passada, durante o encontro anual da organização, ocorrido em São Paulo.

A lógica é a mesma dos clássicos álbuns de figurinhas de futebol, com direito a escudos de time - no caso, das várias organizações que fazem parte da rede do OC - e até a um mascote, o Petroleco.

Leia mais e acesse o álbum completo AQUI.