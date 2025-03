Flamengo e Inter campeões confirmam o favoritismo

Porque Juninho que entrou no lugar dele, logo pegou a bola e deu para Plata fazer o 1 a 0 que o Flamengo mereceu, em chute seco, de dentro da área.

O Flu reclamou de falta de Juninho em Ignacio, o VAR chamou e o assoprador anulou o lance que, na verdade, teve enrosco normal.

Na sequência, Keno, quase fez o gol que Rossi, aos 45, soube evitar para não ter pênaltis.

E, aos 46, enfim, Michael, que veio do banco, recebeu de Juninho na linha de fundo, para fazer o gol merecido, mas, de novo, anulado, porque Juninho estava impedido. Desta vez tudo certo.

O fim de jogo foi de matar no Rio e virou várzea em Porto Alegre, porque com quatro bolas no gramado, algo injustificável, e tempo fechando entre os jogadores, com cartões vermelhos para Aguirre e Dodi, um de cada lado do vexame.