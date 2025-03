Soberanas ganham Supercopa inédita e evitam o tetra das Brabas

Basta dizer que em 20 Majestosos foram 13 vitórias alvinegras contra apenas quatro tricolores.

O primeiro tempo terminou 0 a 0, com as anfitriãs mais com a bola e as visitantes mais perigosas, em bom clássico.

O segundo tempo, já sob sombra, prometia ser ainda melhor.

Logo no primeiro minuto a goleiro Lelê derrubou Dudinha na área e o VAR chamou para marcar o pênalti claro, batido por Camilinha e defendido pela corintiana, tão mal cobrado que foi quase no meio do gol. Imperdoável.

O cansaço e a temperatura mais amena permitiram jogo mais aberto, lá e cá, mas gol que é bom, nada.

À medida que o tempo passava, mais de uma hora de disputa, a tendência era favorável ao Corinthians, com banco mais forte para oxigenar as titulares.