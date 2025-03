Seis clássicos e pouco equilíbrio. Ou não! Ou não?

O Tricolor estará mais cansado e saciado. O Nêgo precisa mostrar que foi vítima de acidente.

Porque, convenhamos, não há dúvida de que o Atlético Mineiro irá amanhã, às 16h30, ao Mineirão, apenas para comemorar mais um título mineiro diante do América, a quem derrotou por 4 a 0 na ida.

E são poucas as dúvidas de que Inter e Sport, contra Grêmio e Santa Cruz, ambos com vantagem de 2 a 0, conseguirão o resultado que lhes interessa nos jogos de volta, domingo, em Porto Alegre, no Beira-Rio, às 16h, e no Recife, no Mundão do Arruda, amanhã, ás 16h.

Sobram o Fla-Flu e o Dérbi, ambos no domingo.

No Maracanã, às 16h, com o Flamengo pelo empate, muito dificilmente o Fluminense será bem-sucedido, embora tenha surpreendido o rival ultimamente e mostrado clara evolução.

E na casa verde, às 18h30, horário chato, mas bem mais civilizado no verão, o Palmeiras, descansado, pega o traumatizado Corinthians e deve fazer o resultado que lhe dê segurança para o jogo da volta, em Itaquera.