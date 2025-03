Jornalista da Bahia goleia presidente da CBF no STJ

Tudo porque, 16 anos atrás, como repórter e apresentador do Cartão Verde Bahia, Paris publicou reportagem, que ganhou o título de 'Caso Liedson', em que revelava erros grosseiros, falsificações e mentiras sobre o passado do jogador, na época do Sporting de Portugal.

A reportagem desvendava, e provava, o esquema para forçar o pagamento de pretenso clube formador, no caso o Esporte Clube Poções, quando Rodrigues presidia a Federação Baiana de Futebol.

Depois de vários processos, em varas distintas de Salvador, e de uma perseguição que custou empregos e parte da própria carreira do jornalista, enfim, na corte maior, a vitória do jornalismo verdade.