Em vez de milagre, drama em Itaquera

Até que, aos 39, em escanteio, o equatoriano Félix Torres fez valer a lei do ex e abriu o placar para o Corinthians, sem comemorar no estádio lotado em Itaquera.

Era justo e era pouco, porque eram necessários mais dois gols.

Tão necessários que, aos 30 minutos, Romero já havia substituído Raniele.

Porque mais que marcar o ataque equatoriano, era preciso marcar gols.

Hugo Souza não havia feito uma defesa no primeiro tempo.

Diferentemente do que havia feito até então, no segundo tempo o Corinthians mostrava ansiedade e confundia velocidade com pressa.