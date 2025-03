Raphinha e Yamal, dupla infernal

Mas foi mais, porque a cada vez que cada um pegava na bola o estádio olímpico de Montjuic pressentia uma grande jogada.

Fizeram tanto que um gol feito desperdiçado por Lewandowski não fez falta.

O Barça está nas quartas de final da Champions e outra vez mostra time para ir mais longe, novamente com time mais que respeitável, não à toa pau a pau com o Real Madrid no Campeonato Espanhol.

Para mais de 47 mil torcedores o segundo tempo serviu mais para evoluções do time no gramado impecável, assim como se fosse o Desfile das Campeãs na Sapucaí, sob o inevitável olé catalão.

Os lusos até tinham por que agradecer, pois se livravam de goleada depois de bobearam no jogo da ida, no Estádio da Luz, em Lisboa, quando enfrentaram o Barça com dez jogadores e foram incapazes de vencer ou até empatar, derrotados por 1 a 0, com gol de Raphinha.

Verdade que quase diminuíram a vantagem hoje, mas ficaram no quase.