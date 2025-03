O pós-jogo

POR LUIZ GUILHERME PIVA



Sentava no barranco e ficava assistindo à pelada. Pertinho do campo. Em volta o pessoal gritava, xingava, torcia. De cócoras, só chupava a laranja, cavucava os fiapos nos dentes com galhinhos do mato, a aba sobre a testa, o pito enrolado atrás da orelha.



Calado. Chegava antes, esperava, assistia imóvel. Depois de todos saírem para a venda, levantava e ia embora sozinho.



E era longe. Roça adentro. Saía cedo de casa, chegava de volta à noite.



Todos o conheciam. Já tinha jogado, tinha torcido, tinha bebido depois de jogo.



Mas nem ligava mais. Nem prestava atenção.



Só ia porque gostava mesmo era de chegar de volta, tirar o chapéu, fumar na cama e, de olhos fechados, ouvir o ranger de tudo.



O que queria era isso.



Voltar e perceber, em silêncio, que tudo seguia rangendo, baixo, lento, repetido.



Era nisso que pensava em meio ao barulho do jogo e da torcida.



Que o rangido estaria lá, esperando-o.



Anos assim.



Só contou para o médico. No dia em que não conseguiu voltar.



Quando amanheceu, chapéus nas mãos, sobre as barrigas, jogadores e torcedores ouviram do doutor o relato.



Não teve jogo no dia.



Saíram todos quietos, cada um para sua casa, apurando o ouvido.

__________________________________________________

Luiz Guilherme Piva publicou "Eram todos camisa dez" e "A vida pela bola" - ambos pela Editora Iluminuras