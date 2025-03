PSG elimina o favorito Liverpool da Champions

No primeiro ataque do PSG, aos 11, Konaté desviou bola que Alisson pegaria, e ela sobrou para Dembélé fazer 1 a 0. Se não empurrasse para dentro o gol seria gol contra do zagueiro francês que joga pelo time inglês.

Estava tudo empatado e muito mais rapidamente do que os franceses poderiam imaginar.

Daí por diante, o Liverpool dominou e o PSG criou as melhores chances de gol, com Barcola e Dembélé parando duas vezes em Alisson, e mais duas bolas desviadas pela defesa a escanteio que resultariam no 2 a 0.

O maior risco corrido pelo PSG estava na insegurança do goleiro italiano Donnarumma que, aliás, poderia ter evitado o gol de Elliott no Parque dos Príncipes.

Quando o enlouquecido primeiro tempo terminou a vitória era justa, poderia ser maior e botava na prorrogação ou na marca da cal a decisão de quem iria para as quartas de final.

O Liverpool jamais, por 31 vezes, havia vencido o jogo de ida fora de casa e ficara sem seguir adiante.