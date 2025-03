Palmeiras vai ao tetra com ajuda da arbitragem

O Palmeiras jogava em casa como favorito por ser mandante e por ser melhor.

E, surpreendentemente, contrariando os métodos de Abel Ferreira, com Vitor Roque no lugar de Flaco López, na janelinha nem bem chegou, maior investimento da história do nosso futebol. No gramado sintético criticado por Oscar e Lucas Moura, com razão.

Luciano, que era previsto no banco, estava em campo para formar o quadrado tricolor, e Piquerez, previsto em campo na defesa alviverde, estava no banco.

Se o Palmeiras começou o clássico agressivamente, como esperado, o São Paulo também, como nem tanto.

O São Paulo atacava com o quarteto, Oscar, Lucas Moura, Calleri e Luciano, e se defendia com o trio de zagueiros do Mercosul, o venezuelano Ferraresi, o equatoriano Arboleda e o argentino Alan Franco.

O time do Morumbi fechava sua legião estrangeira com o português Cédric Soares e com os argentinos Enzo Diaz e Calleri, seis estrangeiros e cinco brasileiros.