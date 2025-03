O octa por um óculo, Colorado faz a festa na casa do rival

Aos 23, com Carbonero pela esquerda e, aos 25, com Alan Patrick, pela direita.

Não era, no entanto, resultado de dois lances ocasionais.

Era reflexo da superioridade vermelha, do melhor entrosamento do time obstinado em impedir o octa do rival.

O Grêmio foi só pressão desde o começo do segundo tempo e nos primeiros 15 minutos empurrou o rival para trás.

Mas o Inter administrou muito bem a vantagem e a levou até o fim para tornar o sonho gremista do octacampeonato sonho de uma noite de verão, visto por um óculo.