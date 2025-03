Galo ganha com frango, Barros enlameado e Arana e Lyanco em dia de gala

Ainda no primeiro tempo Scarpa passou para Lyanco fazer 2 a 0 entre as pernas de Jori, que n?o deveria ter saído da cama neste sábado.

Se o Atlético já é incomparavelmente melhor que o América, com um a mais, ent?o, vira covardia.

Guilherme Arana brilhou, menos até pelo gol e mais pelo número de vezes que apoiou e finalizou com perigo, além de ir à linha de fundo com facilidade. Tomara que, enfim, a Seleção reencontre um lateral-esquerdo para de seu.

Já o capitão Lyanco estava em tarde de general, dos bons, não dos golpistas, e fez 3 a 0, de cabeça, sem sair do chão, em cruzamento preciso de Gabriel Menino, nem bem o segundo tempo havia começado.

Mais que rápido, o Coelho terá de ser milagroso no jogo de volta, no Horto, vencer por 3 a 0 para levar aos pênaltis. E ainda faltavam 43 minutos.

O 4 a 0 saiu dos pés de Rony, que substituía o machucado Hulk, aos 18 minutos, em lançamento de Alan Franco. Sim, Hulk estava fora da decisão.