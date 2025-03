Flamengo vira friamente para chegar à final

Flamengo e Vasco fazia clássico equilibrado, com supremacia rubro-negra, quando o português Nuno Moreira, aos 21 minutos, aproveitou-se de bobeada da defesa rival, e erro do atrapalhado companheiro Lucas Freitas, para botar o Vasco na frente: 1 a 0.

O Flamengo não se abalou até empatar 12 minutos depois, com Bruno Henrique, para variar, ao se aproveitar de bate-rebate em arremate de Dom Arrascaeta que sobrou para ele fazer seu 100° gol com a camisa do Flamengo: 1 a 1.

Estava meio na cara que haveria a virada, mas o empate permaneceu até o fim do tenso e viril primeiro tempo.