De bola parada em bola parada, o Peixe de Neymar enche o papo

É pouco?

Tem sido o suficiente.

Porque o Santos chegou às semifinais do Paulistinha.

Com Neymar, com Tiquinho, com Soteldo, com Guilherme, entre outros, e agora com o argentino Benjamín Rollheiser, que é ótimo jogador.

No segundo tempo o Santos tomou um susto com bola no travessão cabeceada por Pedro Henrique, aos 51, mas foi só.

E foi de outro escanteio batido por Neymar que surgiu o 2 a 0, aos 55, porque Cleiton bateu roupa ao tentar defender e o rebote acabou nos pés de João Schimdt para ampliar e definir a classificação santista.