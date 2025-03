Senhoras e senhores, o provável tetra apresenta suas armas; e Estêvão

Fácil, extremamente fácil.

Em resumo e antes mesmo do fim do jogo: o Palmeiras não sofreu nada para chegar às semifinais, o que dificilmente acontecerá com Corinthians, Santos e São Paulo.

O blog mantém o prognóstico de que é o favoritaço para ganhar o título.

Aos 64, o estreante Bruno Fuchs, que tinha acabado de entrar no lugar do também estreante Micael, lançou Estêvão que se livrou do amalucado goleiro e mandou para rede, mas estava em impedimento. Uma pena, porque merecia o triplete.

Abel Ferreira passará o Carnaval de camarote, analisando o futuro adversário e com a certeza de que só não será o maior rival.

Aos 82 o espetáculo acabou com a saída de Estêvão, aplaudido até pela torcida amarela.