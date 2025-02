Sócrates resolveu o problema de Memphis

Quando Sócrates chegou ao Corinthians, em 1978, dizia em suas entrevistas que o time não podia ir no embalo da torcida, mas, ao contrário, a torcida é que tinha de ir no embalo do time.

Dizia que o gol sairia naturalmente e que atacar sem cautela significava tomar gol em contra-ataque e depois sofrer para remediar.

O craque ouvia de seus interlocutores que jamais a Fiel aceitaria e ele insistia.