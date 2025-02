UCV: Um Corinthians Vergonhoso. Mas Vitorioso

Não bastou a vergonha passada em Caracas.

Em Itaquera também o Corinthians saiu na frente, com Yuri em passe de Carrillo, aos 3 minutos, mas, aos 5, tomou o empate, porque não tem lateral e Cuesta empatou em bola cruzada por Zapata nas costas de Bidu.

O frágil time da Universidad Central da Venezuela (UCV) tinha mais uma façanha para botar no currículo: depois de empatar com um clube bicampeão mundial fez gol na casa dele, no estádio da abertura da Copa do Mundo de 2014.