Cavani elimina o Boca da Libertadores

O Boca Juniors precisava vencer o Alianza Lima por dois gols e vencia por 2 a 1 na Bombonera lotada.

No último minuto dos acréscimos do segundo tempo, o uruguaio Cavani, na pequena área, sem goleiro, furou a bola do que seria o gol do 3 a 1 e da classificação.

Vieram os pênaltis.