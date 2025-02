Bahia manda o Strongest de volta às alturas

Depois de sofrer na altitude de La Paz quando só empatou com o Strongest por 1 a 1, ao nível do mar, na Fonte Nova, com mais de 45 mil torcedores, o Bahia mandou o fraquíssimo time boliviano de volta para as alturas.

O Tricolor abriu o placar com Lucho Rodriguez, em cobrança de pênalti, aos 40 minutos, ficou com um jogador a mais ainda no fim do primeiro tempo e liquidou o jogo no começo do segundo tempo, com Ademir, em erro de saída de bola.

Aí virou massacre, com o goleiro Banegas evitando por duas vezes a ampliação do placar, até que Ademir fez 3 a 0, aos 62 minutos.