Fernando Meligeni lança seu livro em São Paulo

Nesta terça-feira, na Livraria da Vila, no Shopping Higienópolis, em São Paulo, às 19h, Fernando Meligeni autografará ao lado de André Kfouri o livro "As decisões do coração estão sempre certas", pela Editora Sextante.

Um comovente depoimento sobre o relacionamento do tenista com seu pai, o fotógrafo/filósofo argentino Osvaldo Meligeni.

E mais não digo para não ser acusado de fã deslumbrado ou de estar lambendo a cria.