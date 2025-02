20 perguntas ao presidente do São Paulo

FERNANDO FIGUEIREDO MELLO*

Filho dos anos 1980, tenho viva lembrança do peculiar programete veiculado na TVS (depois SBT), com um resumo da agenda do Presidente da República.

"Semana do Presidente" durou de João Figueiredo, último chefe de Estado do regime militar, até FHC, passando por Sarney, Collor e Itamar. À época do hoje inelegível, houve ensaio para o retorno do conteúdo, sem sucesso.