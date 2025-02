Calma, palmeirenses! Esfreguem as mãos, corintianos

Quando, em 2024, o Corinthians ficou fora das quartas de final do Paulistinha, houve estupor porque o time fez apenas 14 pontos em 12 jogos.

Desta vez o Palmeiras estaria fora com 21 pontos, porque deu o azar de ver os surpreendentes São Bernardo e Ponte Preta, ambos da Série C nacional, fazerem campanhas fora da caixa.

Nada há a dizer sobre a campanha alviverde, sobre as escolhas de Abel Ferreira para rodar o elenco, sobre o desempenho do time em pré-temporada. E na hora que precisou, com o inestimável auxílio do goleiro Alex Muralha, chegou.