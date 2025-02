Colírio Flamengo, um refresco para os olhos

O Flamengo não jogou agora há pouco no Maracanã. Fez evoluções. Desfilou, como antecipação ao Carnaval.

Dá gosto ver, faz sorrir.

Joga fácil, se diverte e respeita o adversário, não o esnoba, prefere goleá-lo. É assim que se faz.

Merecia estádio lotado e o preço dos ingressos impediu, porque movimento de torcidas organizadas resolveu boicotar o jogo que valeu a Taça Guanabara, e a classificação para as quartas de final do Carioquinha, para pouco menos de 30 mil torcedores.

No primeiro tempo, Gerson, em belo gol, e Léo Ortiz, no único gol normal, fizeram 2 a 0.

No segundo, Dom Arrascaeta e Luís Araújo ampliaram com mais dois lindos tentos e Matheus Gonçalves fechou a conta, 5 a 0, com cavada tão espetacular que Dom Arrascaeta levou as mãos à cabeça, estupefato, depois de troca de passes envolvente.