Mpabbé faz gato e sapato do Manchester City

De Bruyne estava no banco e Rodri, como se sabe, no estaleiro por mais tempo ainda.

Resultado: os merengues pintaram e bordaram em sua casa, como se estivessem jogando contra o Getafe.

Aos 32, Mpabbé fez novo golaço ao completar jogada com a participação de Bellingham, Rodri, Vini e do francês, que deixou Gvardiol deitado na grama depois de driblá-lo com humilhação: 2 a 0.

Se os madridistas não tirassem o pé, goleariam com requintes de crueldade.

A expressão de Pep Guardiola era digna de dó.

Parecia o Felipão, sem comparação, por favor, contra a Alemanha no Mineirão.