Corinthians foi arrogante e preguiçoso no horrível empate em Caracas

O Corinthians fez primeiro tempo irresponsável em Caracas contra o frágil time da Universidade Central da Venezuela.

Saiu na frente com gol de Carrillo, em bela jogada de Memphis e ótima conclusão do peruano, logo depois de André Ramalho ter salvado o 1 a 0 do adversário e contou com Hugo Souza logo depois para evitar o empate.

Tudo porque o Corinthians desperdiçou pelo menos três claras chances de gol por preciosismo, como se não respeitasse os venezuelanos.