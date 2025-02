Copo meio cheio: e se o Palmeiras for eliminado?

Se o tricampeão paulista for eliminado perderá a chance de ser o primeiro tetra no profissionalismo, a cereja do bolo deste Paulistinha para ser Paulistão.

Santos e Corinthians já tentaram e não conseguiram porque há certas fronteiras difíceis de romper no esporte. Em todos eles.

Como coisas que acontecem só com o Palmeiras, o único grande que perdeu uma decisão estadual para um pequeno, a Inter de Limeira, em 1986, caso seja eliminado será por dois clubes da Série C do Brasileirão.