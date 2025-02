João Fonseca é humano. E muito forte

Em seu primeiro jogo no Brasil depois do que fez na Argentina, era natural que João Fonseca fosse vencido pela ansiedade, pelo nervosismo, por impor a si mesmo obrigação que não tinha.

E por pouco não levou um pneu no primeiro set, ao sofrer 5 a 0 e perder por 6 a 1 do 60° colocado no ranking da ATP, o francês Alexander Muller, 28 anos.

Sim, o menino de 18 anos, já em 68º lugar, é humano e sentiu.