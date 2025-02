A seleção sub-20 campeã e a vergonha da Conmebol

Depois de estrear goleada por 6 a 0 pela Argentina, a seleção brasileira sub-20 acabou campeã sul-americana.

Ainda na fase de grupos perdeu para a Colômbia por 1 a 0, depois de vencer a Bolívia, por 3 a 2, e o Equador, por 3 a 2.

Do hexagonal final saiu-se com quatro vitórias e um empate, com a Argentina, num jogo em que foi dominada e achou o 1 a 1.