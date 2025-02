O Neymar voltou, o Neymar voltou! Voltou?

Aos 39 ele bateu mal da entrada da área.

Mas não é que antes do fim do primeiro tempo o tal Netinho acertou um canudo de fora da área, como já havia feito em Itaquera, e diminuiu para 2 a 1 a vantagem santista que era para ser maior?

Alerta para "teremos jogo no segundo tempo".

Que transcorreu com o Água Santa exagerando na virilidade, bem ao estilo de seu treinador, o ex-volante Pintado, e com Neymar menos impositivo, embora tenha sido atrapalhado por Thaciano em passe de Soteldo que o deixaria na cara do gol.

Tiquinho e Pituca entraram no jogo aos 59, nos lugares de Bontempo e Thaciano. Luisão já estava no lugar de Zé Ivaldo desde o começo do segundo tempo.

Independentemente do resultado final, e em resposta ao título desta nota, sim, sem dúvida Neymar está de volta, ainda naturalmente longe do que já fez, mas capaz de fazer a diferença.