Choque-Rei deu sono no primeiro tempo e raiva no segundo

O clássico transcorria chato ao chegar à metade do primeiro tempo e os dois treinadores, o argentino e o lusitano Abel Ferreira, enchiam a paciência do assoprador de apito que carrega nas costas, assim como quem o auxilia no levantamento de bandeirinhas, a marca do patrocinador do estádio são-paulino. Uma beleza! Digno do prêmio "Mulher de César", aquela que não basta ser honesta, precisa também parecer honesta. É claro que o trio de arbitragem não tem responsabilidade alguma no merchan, apenas se expõe.

Acredite você ou não, os visitantes faziam cera ainda nos 45 minutos iniciais.

E os anfitriões não encaixavam uma jogada perigosa sequer.

Aos 40, nenhum chute havia sido entre as traves.

E Zubeldia recebeu mais um cartão amarelo, que o tira da partida contra a Ponte Preta.

Quando o intervalo chegou estava difícil se manter acordado, o que o blogueiro só conseguiu porque ainda adrenalinado pela vitória histórica de João Fonseca na terra de Zubeldia.