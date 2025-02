O trio MYG do Corinthians: Memphis, Yuri e Garro

Num lance, de repente, o ataque corintiano revive momentos que estavam esquecidos



Nos tempos de Zenon, Sócrates e Casagrande, começo da década de 1980, o Corinthians, que sempre se caracterizou mais pela luta que pelo refinamento, proporcionava momentos deliciosos aos amantes do futebol bem jogado, sofisticado.

Também nos idos do final do século 20, Marcelinho Carioca, Edilson e Luizão, divertiam a Fiel com lances e gols de pura magia. Deveria ter sido chamado de trio MEL, porque era mesmo doce saboreá-lo.

O mundo gira, a Lusitana roda, e desde a temporada passada surgiu novo trio alvinegro capaz de encantar pela eficácia e arte: Memphis, Yuri e Garro, o trio MYG.