City goleia e Real Madrid tropeça antes de decidir vaga na Champions

Antes do pega para capar desta quarta-feira, no Santiago Bernabéu, o Manchester City deu ligeira limpada em sua barra ao golear o Newcastle por 4 a 0, com tripleta do egípcio Marmoush, o "novo Salah".

Com o que ganhou um certo ânimo para tentar derrotar os merengues na casa deles e sobreviver na Champions.

Já o madridistas perderam Bellingham expulso no primeiro tempo e não passaram de 1 a 1 com o Osasuna, mais um gol de Mpabbé e boa atuação de Vini.