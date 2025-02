Choque-Rei, o clássico mais equilibrado do mundo

O momento do Verdão está longe de ser o sonhado pelo seu torcedor, mas o do Soberano é de lascar, apenas dois pontos ganhos em nove disputados nos últimos três jogos — e contra três equipes nas últimas colocações, duas delas, Bragantino e Inter de Limeira, com dez jogadores nos segundos tempos, além de ter sofrido três gols no empate com o Velo Clube.

O jogo será transmitido por TV Record, CazéTV, Nosso Futebol e Zapping.