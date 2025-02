Cacá Diegues e a Carta de um Peladeiro Nostálgico ***

*Cacá Diegues, cineasta, volante voluntarioso do Raça & Simpatia, peladeiro do Polygram e outros times e apaixonado pelo Botafogo de Garrincha, Didi e Nilton Santos, que nos deixou hoje depois de criar mais de uma dezena de filmes imortais.

**Carta de um peladeiro nostálgico é uma fanzine digital, fruto de uma troca de e-mails entre Pedro Henrique e o cineasta Cacá Diegues sobre as suas memórias futeboleiras no campo do Politheama FC. Cacá foi um volante voluntarioso do Raça e Simpatia, time de pelada do Cacá, do sambista João Nogueira e outros artistas. Uma homenagem ao cineasta falecido hoje! Uma produção do Deriva dos Livros Errantes.

"Do barro viestes e ao barro voltará. A pelada é o mito original do futebol brasileiro".

Declaração Universal dos Boleiros, de Pedro Gueiros Motta.

