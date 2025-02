Palmeiras passeia em Limeira e está vivíssimo na luta pelo tetra

A Inter de Limeira não está entre os lanterninhas não à toa, sem vitória alguma em dez jogos, com seis empates.

Jogando em casa contra o Palmeiras não viu a bola.

Tomou dois gols no primeiro tempo, um deles, dado de presente a Mauricio, aos 16 minutos, com o goleiro indecentemente adiantado, e o zagueiro Eduardo assistindo bizarramente ao lance, sem encostar no atacante lançado por Gustavo Gómez.