Brasil acha o empate e pode ser campeão sul-americano sub-20

A seleção sub-20 do Brasil progrediu.

Se perdeu de 6 a 0 da Argentina na primeira rodada da fase de classificação do Sul-Americano, hoje, embora dominada pelos argentinos na penúltima rodada do hexagonal final, empatou 1 a 1 ao achar um gol aos 77 minutos, na primeira finalização entre as traves.

Perdia com gol de pênalti de cavadinha do excelente meia Echeverri, revelado pelo River Plate e negociado com o Manchester City, não via a bola, mas pode ser campeão se mantiver a vantagem no saldo de gols contra o Chile, o que será uma ironia, pois a contagem é feita só em relação ao hexagonal final.