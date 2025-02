Tem ASA e Águia na Série D

Na Série D deste ano nós poderemos ter um grande encontro animal, entre o Cascavel e o Lagarto. Aquele, como já dito, é representante do Paraná, junto com Cianorte e Azuriz. Já o Lagarto vem de Sergipe, que ainda vai mandar o alvirrubro Gipão.

E se tem Gipão na parada, também tem um Trem. Que não é de Minas, mas do Amapá. E o Triângulo Mineiro, na quarta divisão, não terá "Beraba" nem "a Bela Araguari", só "Berlândia" mesmo, na companhia do Itabirito e do Pouso Alegre.

Se temos Trem, temos também o Treze, equipe de Campina Grande, na Paraíba. Que certamente, pela proximidade, vai ficar no mesmo grupo do Central de Caruaru, Pernambuco. Até na bola eles vão ficar no risca-faca para saber quem tem "o melhor São João do mundo".

Roraima, lá de cima, promete chegar chegando, com gosto de gás, pois seu representante vem a ser o GAS, que é o Grêmio Atlético Sampaio. Que talvez, em alguma etapa, se cruze com o Sampaio Correia, a Bolívia Querida.

Eita que o Amazonas vai mandar o Manauara e o Manaus, assim como o Distrito Federal terá Ceilândia e Capital. Um time que vai chegar forte é o América de Natal, Rio Grande do Norte. O Tocantins vem com União e Tocantinópolis.

Mato Grosso, com União Rondonópolis e Luverdense. Alagoas, além do ASA, tem o Penedense, da histórica cidade de Penedo. Do amado estado de Goiás, é quase tudo com G: Goianésia, Goiatuba, Goiânia... E tem também a Aparecidense, da cidade grudada em Goiânia. A Bahia vai mandar o Jequié, a Juazeirense e o Barcelona de Ilhéus.