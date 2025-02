Neymar perde a invencibilidade em Itaquera diante da eficácia corintiana

Aí o Corinthians mexeu: Romero, Talles Magno e Léo Mana entraram nos lugares de Memphis, Garro e Matheusinho, diante de mais de 48 mil torcedores, recorde de público em Itaquera.

Como sempre na vida da Fiel, sofrer faz parte e a vitória que era tranquila passou a ser posta em dúvida com escanteios seguidos bem batidos por Soteldo.

A eficácia que o Corinthians revela do meio de campo para frente é bem superior à do meio campo para trás, principalmente porque faltam laterais à altura do time, e o clássico terminou com o time acuado pelo rival.

Ao Corinthians falta enfrentar a Portuguesa e o Guarani, no Pacaembu e em Itaquera, e dificilmente não será o primeiro na classificação geral.

O Santos, no momento, está fora das quartas de final, receberá o Água Santa e o Noroeste e visitará a Inter de Limeira, três jogos que tem obrigação de vencer.