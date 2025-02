Virada espetacular do Real Madrid mata o City

Sob 4º em Manchester, com provocações a Vini Jr. naturais do torcedor do City, e deselegantes da direção do clube inglês no vestiário do Madrid, o jogo de ida para sobrevivência na Champions começou quentíssimo.

Os espanhóis de uniforme laranja, o que não orna com os merengues, e com defesa improvisada, mais que reserva, tantos os lesionados entre os titulares.

Os ingleses com força máxima, exceção feita ao seu craque mais importante, o espanhol Rodri, motivo das provocações a Vini, sem racismo, acusado de chorão.