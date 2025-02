Neymar: a imaturidade de um jogador experiente

Faz tempo que o Peixe não dá a bola em nenhum campeonato que disputa. E agora, com a consagração do Botafogo em 2024, vencendo a Libertadores e o Brasileirão _ Santos x Botafogo foi clássico histórico que a moçada de hoje desconhece _, o Santos viu que podia fazer algo diferente e ousado dessa vez. O clube que saiu do fundo do poço pode se reerguer novamente. Esse elo entre Botafogo e Santos existe na tradição do futebol brasileiro, um espelha-se no outro. Foi possível reerguer o Botafogo, mas será possível reerguer o Santos? Ora, isso não dependerá apenas de Neymar. Ou pelo menos do Neymar que a gente conhece e não gosta do que vê (quando vê). Obs.: A questão da SAF é assunto para outro momento.

Neymar está, segundo seu próprio pai, no "último ciclo" da carreira. E o que um jogador faz no último ciclo é vivê-lo sem as cobranças de sempre e, de preferência, sem as contusões frequentes que o afastaram dos gramados nas últimas temporadas. Em campo, todavia, o Neymar de hoje precisaria se reinventar, segundo Tostão. E a primeira coisa a fazer para se reinventar é deixar de ser o "monstro" profetizado por René Simões. A experiência, aos 33 anos de idade, ajudaria a sufocar o monstro dentro dele?