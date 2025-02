Garro volta com festa e Romero e Memphis garantem a vitória no fim

O São Bernardo pisou no gramado de Itaquera, que hoje não estava impecável porque as pequenas áreas estavam bem feias, para fazer o que o levou a ter a segunda melhor campanha do Paulistinha: deixar a bola com o Corinthians e tentar surpreendê-lo num contra-ataque.

Conseguiu uma vez, aos 34 minutos, e Hugo evitou o gol.

O Corinthians, em compensação, em ótima atuação de Martínez pela ponta-direita, teve duas chances claras com Pedro Raul, uma mandada na trave e outra neutralizada pela zaga depois que o centroavante deu chapéu no goleiro.