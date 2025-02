Zubeldía vira sinônimo de teimosia

Perdesse com ele em campo e a torcida entenderia.

Não usá-lo para tentar virar o placar foi teimosia de Zubeldía, para não usar adjetivo mais duro.

O que o 1 a 0 em Bragança Paulista revelou também é que a opção por investir em Oscar, e manter o elenco curto, pode ter sido erro crasso, porque o time reserva tricolor é muito desnivelado em relação ao titular.

Independentemente do diagnóstico mais abrangente, uma coisa é certa nesta noite de sábado para domingo: o torcedor são-paulino dormirá fulo da vida com Luis Zubeldía porque deixou Ryan no banco.