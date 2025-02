São Paulo goleia o Mirassol no melhor jogo do campeonato

O Morumbi assistiu aos melhores primeiros 45 minutos de todo o Paulistinha até agora, decorridas sete rodadas das 12 da primeira fase.

São Paulo e Mirassol, dois times de Série A, proporcionaram o espetáculo com mais uma bela atuação do tricolor Oscar, com a coragem do Mirassol que não se limitou à defesa, empatou com Gabriel, quase virou, em bola que Rafael e o travessão salvaram, e que terminou com Calleri fazendo o 2 a 1 já nos acréscimos, para terminar seu jejum que vinha desde setembro.

O gol de Oscar nasceu, na verdade, de cruzamento dele e participação do argentino, mas sem tocar na bola, diferentemente do gol que fez ao desviar para a rede cruzamento de Igor Vinícius.