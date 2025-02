Neymar jogou bem, mas viu o Santos sofrer o empate

O primeiro tempo na Vila Belmiro lotada serviu só como pré-jogo entre Santos e Botinha, com vitória santista por 1 a 0, gol de Tiquinho em cobrança de pênalti.

Por mais que valesse três pontos, cada torcedor presente à Vila mais famosa do mundo queria ser uma mosca e estar no vestiário no intervalo, para saber que Neymar entraria em campo já na volta do segundo tempo ou ainda esperaria mais um pouco.

Ao comemorar seus 33 anos hoje, Neymar era esperado como quem mudará a vida do Santos.