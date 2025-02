Neymar é aquele que não é

Neymar, há muito tempo, é aquele que não é.

Trata-se do melhor jogador do mundo que nunca foi o melhor do mundo.

Não foi o melhor dentro do campo, mas no campo das representações foi e é.

Poucos assuntos, se é que teve algum, foram tão comentados quanto Neymar no Santos F.C.

Os que precisam ganhar dinheiro com isso, ganharão, os que precisam se alimentar de ilusões, se alimentarão, os que precisam compensar suas frustrações, compensarão.

Neymar, à parte sua extrema habilidade com a bola, é aquele que cai sem ser derrubado, que vence sem vencer, que joga sem jogar.